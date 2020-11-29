Son dakika! Endonezya'daki Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama - Son Dakika

Endonezya'daki Ili Lewotolok Yanardağı'nda art arda ik patlama meydana geldi.

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ili Lewotolok Yanardağı'nda art arda iki patlama yaşandı. Yanardağın 4 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, 2 kilometre çapındaki alanın riskli olduğu bertilerek insanlara bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Patlama sonrası halkın panikle kaçıştığı görüldü. - JAKARTA