Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda 4 kez art arda patlama meydana geldiği belirtildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan en aktif yanardağlardan Merapi, yeniden harekete geçti. Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezinden yapılan açıklamada, yanardağda yerel saatle 00.00-06.00 arası 4 kez patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Yogyakarta ve Orta Java bölgeleri arasında yer alan yanardağın 50 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü kaydedildi. Merkezin Başkanı Hanik Humaida yaptığı açıklamada, 6 saat içerisinde yanardağda 11-27 saniye arasında 5 şiddetli deprem meydana geldiğini söyledi. Yetkililer, halkı yanardağın 3 kilometre çapına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - JAKARTA