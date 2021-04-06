Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Eyalette birçok yerleşim yerinin zarar gördüğü ifade edildi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı. Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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