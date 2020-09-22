Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 160 kişi yaşamını yitirirken bu ülkede "virüs kaynaklı en fazla ölümün kaydedildiği" gün oldu.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 4 bin 71 artışla 252 bin 923, ölenlerin sayısı 160 artışla 9 bin 837, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 501 artışla 184 bin 298 oldu.?

Vakalar, başkent Cakarta'da 64 bin 554'e, Doğu Cava'da 41 bin 417'ye, Bali'de 7 bin 996'ya ve Açe'de 3 bin 785'e çıktı.

Malezya'da 82 yeni vaka

Malezya'da ise Kovid-19 vakaları son 24 saatte 82 artarak toplamda 10 bin 358'e yükseldi.

Bugün 168 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 563'e çıktı.

Ülkede halihazırda 666 aktif vakanın bulunuyor.

Kovid-19'dan toplam 130 kişi vefat ederken son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son vakaların 60'ı Sabah eyaletinde kaydedilirken, diğer 22 vaka ise Kedah ve Selangor eyaletleri ile başkent Kuala Lumpur'da görüldü.

Japonya'da yeni vaka sayıları 300'ün üstünde

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 331 artarak 80 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 579 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 164 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son bir günde 5 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 nedeniyle Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1532'ye yükseldi.

Endonezya, Malezya, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi
Piyanist Fazıl Say'ın babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Piyanist Fazıl Say'ın babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor         
14:28
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı         
13:12
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi         
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü         
11:55
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler         
11:43
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Scooterla yeşil ışık yandıktan sonra karşıya geçerken otomobil çarpan genç öldü Scooterla yeşil ışık yandıktan sonra karşıya geçerken otomobil çarpan genç öldü         
11:37
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 14:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei