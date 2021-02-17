Son dakika... Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.02.2021 17:43
Son dakika... Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler... KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 687 artarak 1 milyon 243 bin 646'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 artışla 33 bin 788'e, iyileşenlerin de 8 bin 2 artışla 1 milyon 47 bin 676'ya çıktı.

Bu arada toplu aşılama programının ikinci aşamasında, yaklaşık 38,5 milyon kişiyi kapsayan, çeşitli sektörlerde çalışan ve 60 yaş üstü gruptakilerin aşılamasına bugün başlanırken, Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin de ilk doz aşısını oldu.

İkinci aşamada öğretim görevlisi, güvenlik personeli, esnaf, din görevlileri, meclis çalışanları, gazeteciler, öğretmenler ve toplum ulaşım görevlileri yer alıyor.

Malezya'da ölü sayısı 1000'i geçti

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 998 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 272 bin 163'e yükseldi.

Bugün 5 bin 709 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 229 bin 762, aktif vakalar ise 41 bin 396 oldu.

Son 24 saatte 22 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1005'e ulaştı.

Japonya'da aşı uygulaması başlatıldı

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1447 artarak 421 bin 211'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 79 artışla 7 bin 236'ya yükseldi.

Son bir günde 60 bin 655 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 468 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 607 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulamasının ilk aşamasını başlattı.

Bu kapsamda gelecek haftaya dek 40 bin sağlık çalışanına aşının ilk dozunun, 3 hafta sonra da ikinci dozunun vurulması hedefleniyor.

Endonezya, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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