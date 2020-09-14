Endonezya'nın başkentinde Kovid-19 kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı - Son Dakika

Tenha AVM detayları

Kapalı restoran detayları

Boş cami detayları

Tenha sokaklardan detaylar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Cakarta'da normalleşme sürecinde 5 Haziran'da kaldırılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar, kentteki vaka artışının önüne geçmek amacıyla içeriğindeki bazı yeni düzenlemelerle bugün itibarıyla tekrar yürürlüğe girdi.

Kısıtlamalar, 2 hafta boyunca okulların, turistik alanların, eğlence merkezleri, park ve spor salonlarının kapalı olmasının yanı sıra düğün, toplantı ve seminer gibi etkinliklerin askıya alınmasını kapsıyor.

Gıda, enerji, sağlık ve lojistik gibi zaruri hizmetleri kapsayan 11 sektöre ait iş yerlerinde yüzde 50 kapasite ile bunların dışındaki sektörlere ise yüzde 25 kapasite ile çalışma izni verildi.

Kafe ve restoranların sadece paket servisi için açık olmasına imkan verilen uygulamada, alışveriş merkezi ve pazarlar da azami yüzde 50 kapasite ile müşterilere hizmet verebilecek.

İbadethaneler yüzde 50 kapasite açık olacak

Toplu taşımanın yolcu kapasitesinin yüzde 50 ile sınırlandırıldığı tedbirler çerçevesinde trafikte tek-çift plaka uygulaması geçici olarak kaldırıldı.

Normalleşme süreci öncesindeki kısıtlamalarda tamamen kapalı olan ibadethaneler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle sağlık protokollerine sıkı bir şekilde uyulması koşuluyla açık olacak.

Öte yandan Cakarta Valisi Anis Baswedan, vaka artışlarının devam etmesi halinde kısıtlamaları 11 Ekim'e kadar uzatabileceklerini duyurdu.

Cakarta'da salgınla mücadele amacıyla 10 Nisan-4 Haziran arasında yürürlükte olan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar, 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmişti.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla günlük vaka sayısında yüksek artışların kaydedildiği Cakarta'da, şimdiye kadar toplam vaka sayısı 54 bin 220'ye, ölenlerin sayısı ise 1391'e ulaştı.