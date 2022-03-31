Son Dakika | Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısında 2 kişi öldü

31.03.2022 16:22
Son Dakika | Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısında 2 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısı sonucu biri asker 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısı sonucu biri asker 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Papua ordu yetkilisi Yarbay Candra Kurniawan, eyaletin Yalimo bölgesine bağlı Elelim köyünde ayrılıkçı militanların bir askerin evine saldırı düzenlediğini belirtti.

Kurnaiwan, saldırıda askerin ve eşinin öldüğünü, iki çocuklarının yaralandığını, ormana kaçan saldırganların ise aradığını bildirdi.

Ayrılıkçı militanların sözcüsü Sebby Sambom, saldırıyı doğrulayarak sorumluluğu üstlendi.

Papua polis sözcüsü Ahmed Musthofa Kamal, Endonezya güvenlik güçlerinin, Nabire ilçesinde ayrılıkçı militan lideri Toni Tabuni'yi öldürdüğünü kaydetti.

Kamal, Tabuni'nin, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik en az 9 ölümcül saldırıya karıştığını söyledi.

Tabuni'nin öldürülmesinin ardından ayrılıkçı militanların, Intan Jaya bölgesindeki bir okulda dokuz sınıfı ateşe vermesi sonucu iki öğretmen ağır yaralandı.

Sambom ise bu saldırının, Tabuni'nin öldürülmesine misilleme olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleriyle militanlar arasında son iki yılda çıkan çatışmalarda en az 30 askerin öldüğü belirtiliyor.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika


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