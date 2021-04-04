Son dakika: Endonezya'yı sel vurdu: 23 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Endonezya'yı sel vurdu: 23 ölü, 9 yaralı
04.04.2021 16:18
Son dakika gündem haberi... Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Eyalet genelinde meydana gelen selde 23 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 2 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Sel sonrası yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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