Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil - Son Dakika

Endonezyalılar, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığını belirtiyor.

Güneydoğu Asya'da en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Endonezya'da hükümet, salgınla mücadelesinin diğer dünya ülkelerine göre "oldukça başarılı" olduğunu savunsa da halk tarafından krizi iyi yönetemediği konusunda eleştiriliyor.

Günlük 50 binin altında olan test sayısının yaklaşık 270 milyonluk nüfusa oranla düşük olduğu, iyileştirilmeyen sağlık sisteminin salgın krizini kaldıramadığı ve sosyal yardımların yetersiz kaldığı eleştirileri alan hükümete, vaka ve can kaybı sayısında da şeffaf olmadığı suçlamaları yöneltiliyor.

"İşten çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum"

Restoran sahibi 44 yaşındaki Arlina Hardeman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede salgının görülmesinden bu yana 8 ay geçti ve vaka artışları halen devam ediyor. Salgın sürecinde kazancım yüzde 60 oranında azaldı. Paket servislerle yapılan satışlar ancak işletmeyi ayakta tutmaya yetiyor." dedi.

İşletmesinde eski günlerine dönmeyi ümit ettiğini belirten Hardeman, iş durumunun kötüleşmesine rağmen personelinin ailelerini de düşünerek işten çıkarmamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Hardeman, "Hükümet salgını yönetmede yeterince iyi değil. Salgına yönelik politikalar açıklanmasına rağmen özellikle ekonomide somut bir çözüm göremedik. Kısıtlamalardan etkilenen işletmelere hala destek sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

"Salgında kalp hastası babam için tedavi almakta zorlandık"

Baristalık yapan 26 yaşındaki Fitrisma Rahayu, "Komşu ülkelere göre Endonezya'nın Kovid-19'la mücadelede yavaş kaldığını görüyorum. Vaka artışları hala kontrol altına alınamadı. Yetkililerin salgınla mücadeleye odaklanmasını istiyorum. Öncelik sağlığımız." dedi.

Rahayu, salgın döneminde Kovid-19 olmayan diğer hastaların sağlık merkezlerinde hizmet almasının zorlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalp hastası babamın tedavisi için hizmet almakta çok zorlandık. Hastanelerde Kovid-19 hastalarına öncelik verilmesi nedeniyle hasta kabulü prosedürleri uzun sürdü. Yoğun çabalar sonucunda nihayet tedavi hizmeti alsak da babamı kaybettim. Ekonomiden önce hükümetin sağlığımıza ve hastanelerin iyileştirilmesine önem vermesini istiyorum."

"Ekonomik destekler daha uzun sürmeli"

Garson olarak çalışan Merissa ise "Salgın kısıtlamalarında hükümetin farklı iş kollarına eşit davranmadığını düşünüyorum. Risk olmasına karşın bazı sektörlerin faaliyetlerinin devam edilmesine öncelik verildi. Ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara destek daha fazla sürmeli." diye konuştu.

Ülke genelinde salgın yardımlarının da eşit olarak dağıtılamadığını belirten Merissa, bu zor dönemde ihtiyaç sahibi insanlara yardımların adil olarak sağlanması gerektiğini aktardı.

Müşterilerinin azalmasıyla ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen 44 yaşındaki motosiklet taksi sürücüsü Syamsuddin de "3 çocuğum var. Evimi geçindirmede sorunlar yaşıyorum. Devletin sosyal yardımlarını arttırmasını bekliyoruz." dedi.

Ülkede bugüne kadar 418 bin 375 kişi Kovid-19'a yakalanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 146'ya ulaştı, 349 bin 497 kişi iyileşti.