Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil - Son Dakika

Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil

04.11.2020 11:42

Son dakika haberi: Endonezyalılar, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığını belirtiyor.

Endonezyalılar, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığını belirtiyor.

Güneydoğu Asya'da en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği Endonezya'da hükümet, salgınla mücadelesinin diğer dünya ülkelerine göre "oldukça başarılı" olduğunu savunsa da halk tarafından krizi iyi yönetemediği konusunda eleştiriliyor.

Günlük 50 binin altında olan test sayısının yaklaşık 270 milyonluk nüfusa oranla düşük olduğu, iyileştirilmeyen sağlık sisteminin salgın krizini kaldıramadığı ve sosyal yardımların yetersiz kaldığı eleştirileri alan hükümete, vaka ve can kaybı sayısında da şeffaf olmadığı suçlamaları yöneltiliyor.

"İşten çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum"

Restoran sahibi 44 yaşındaki Arlina Hardeman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede salgının görülmesinden bu yana 8 ay geçti ve vaka artışları halen devam ediyor. Salgın sürecinde kazancım yüzde 60 oranında azaldı. Paket servislerle yapılan satışlar ancak işletmeyi ayakta tutmaya yetiyor." dedi.

İşletmesinde eski günlerine dönmeyi ümit ettiğini belirten Hardeman, iş durumunun kötüleşmesine rağmen personelinin ailelerini de düşünerek işten çıkarmamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Hardeman, "Hükümet salgını yönetmede yeterince iyi değil. Salgına yönelik politikalar açıklanmasına rağmen özellikle ekonomide somut bir çözüm göremedik. Kısıtlamalardan etkilenen işletmelere hala destek sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

"Salgında kalp hastası babam için tedavi almakta zorlandık"

Baristalık yapan 26 yaşındaki Fitrisma Rahayu, "Komşu ülkelere göre Endonezya'nın Kovid-19'la mücadelede yavaş kaldığını görüyorum. Vaka artışları hala kontrol altına alınamadı. Yetkililerin salgınla mücadeleye odaklanmasını istiyorum. Öncelik sağlığımız." dedi.

Rahayu, salgın döneminde Kovid-19 olmayan diğer hastaların sağlık merkezlerinde hizmet almasının zorlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalp hastası babamın tedavisi için hizmet almakta çok zorlandık. Hastanelerde Kovid-19 hastalarına öncelik verilmesi nedeniyle hasta kabulü prosedürleri uzun sürdü. Yoğun çabalar sonucunda nihayet tedavi hizmeti alsak da babamı kaybettim. Ekonomiden önce hükümetin sağlığımıza ve hastanelerin iyileştirilmesine önem vermesini istiyorum."

"Ekonomik destekler daha uzun sürmeli"

Garson olarak çalışan Merissa ise "Salgın kısıtlamalarında hükümetin farklı iş kollarına eşit davranmadığını düşünüyorum. Risk olmasına karşın bazı sektörlerin faaliyetlerinin devam edilmesine öncelik verildi. Ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara destek daha fazla sürmeli." diye konuştu.

Ülke genelinde salgın yardımlarının da eşit olarak dağıtılamadığını belirten Merissa, bu zor dönemde ihtiyaç sahibi insanlara yardımların adil olarak sağlanması gerektiğini aktardı.

Müşterilerinin azalmasıyla ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen 44 yaşındaki motosiklet taksi sürücüsü Syamsuddin de "3 çocuğum var. Evimi geçindirmede sorunlar yaşıyorum. Devletin sosyal yardımlarını arttırmasını bekliyoruz." dedi.

Ülkede bugüne kadar 418 bin 375 kişi Kovid-19'a yakalanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 146'ya ulaştı, 349 bin 497 kişi iyileşti.

Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil
Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil
Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil
Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil

Güneydoğu Asya, Endonezya, Hükümet, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak         
09:00
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Endonezyalılar hükümetin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei