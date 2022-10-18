Enerji Bakanı Dönmez: 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden ocağında ağustosta yapılan denetimde sorun tespit edilmedi

Geçtiğimiz cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana gelmiş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Facia nedeniyle 11 madencimiz ise yaralanmıştı.

"6 YARALI MADENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'yi yasa boğan olay sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Dönmez yaralı 11 madenciyle ilgili son durumu aktararak "Sadece İstanbul'daki 6 madencimizin tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"MÜESSESEDE ÜRETİME ARA VERİLMİŞTİR"

Patlamanın sebebine ve maden ocağında denetim yapılmaması iddialarına ilişkin de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söz konusu vahim hadisenin grizu şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir. Galeride kısmi yangınlar oluşmuş, kömür üretimi bölümünde kısmi göçükler meydana gelmiştir. Kaza anında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı. İvediyle arama-kurtarma çalışmaları başlamıştı. 30 tahlisiyecimiz bulunmaktadır. 110 kişi ilave ekipler maden ocağında arama-kurtarma çalışmalarında görev almıştır. Madencilerimizden 58'i sağ tahliye edildi, 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 11 madenci ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından 18 saat içinde arama-kurtarma faaliyetleri tamamlanmış, müessesede üretime ara verilmiştir." dedi.

"SON DENETİM AĞUSTOS AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Dönmez açıklamalarına şöyle devam etti: "1973 yılından bu yana faaliyet gösteren TTK Amasra Müessesi'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmek isterim. TTK'nın 12 yılda 677 milyon liralık yatırımın yüzde 33'ü işgüvenliğine ayrılmıştır. Amasra Müessesine 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Yönetmeliğe göre 250 çalışana 1 işsağlığı güvenliği uzmanı görevlendirilmesi şartken, 580 çalışana 16 işgüvenliği uzmanı görevlendirilmiştir. Çalışma alanlarındaki risklerin işgüvenliği uzmanları tarafından değerlendirme zorunluluğu getirilmiştir. İşsağlığı ve güvenliği uzmanlarına İTÜ aracılığıyla eğitimler aldırılmış, risk değerlendirilmesi çalışması gerçekleşmiştir. Maden ocakları yılda ortalama 4 kez denetlenmiştir. 21-27 Ağustos tarihlerinde Amasra'da denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı husus tespit edilememiştir. Olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşması için gereken desteği vereceğiz.

"SAYIŞTAY RAPORU" AÇIKLAMASI

Kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporları gündeme getirilmiştir. Sayıştay, TBMM adına kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemekle yükümlüdür. 2017 ve 2019 yıllarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden TTK'da iyileştirilmeler yapılmadığı iddiaları ortaya atıldı. Toplam 200 km'lik alanlarda 'hayat hattı' tesis edildi. Maske değişim istasyonları kuruldu. Yeraltında metan, oksijen, karbonmonoksit, sıcaklık, hava hızını ölçen sensörlerin bulundurulma zorunluluğu yerine getirmiştir. Seyyar ölçüm cihazı bulunmaktadır. Acil ikaz sistemi, sıcaklık ve basınç ölçer, gaz izleme sistemi, kamera, aspiratör modernizasyonu, iş elbiseleri, yangın söndürme sistemleri, havalandırma gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. Yeraltındaki hava giriş ve çıkışlarını denetmek için sensörler tesis edilmiştir.

"KARAKUTUMUZ VAR, EN UFAK BİR İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

2022 yılı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tam 26 denetim yapılmış, 4'ü Amasra'da gerçekleştirilmiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurum işyerlerinde 45 denetim yapılmış olup, 7'si Amasra'da gerçekleşmiştir. Kazanın olduğu gün, Sayıştay raporları çarpıtılarak, metan gazı miktarı 'Yüksek seviyede metan tespit edildi' şeklinde lanse edildi. Kömürün içindeki metan ile ocaktaki havalandırma içindeki metan farklıdır. Delme ve patlamaya dair ortaya atılan iddialara ilişkin, dünya genelindeki madencilik operasyonlarında delme ve patlatma işlemi kullanılmaktadır. Ülkemizde de uygulanmaktadır. Son olarak maden ocağının patlayacağı iddialarına da açıklık getirmek istiyorum. Yeraltı çalışma alanlarında 24 saat boyunca izlenmekte, bilgiler de kayıt altına alınmaktadır. Karakutumuz var, her tür telsiz ve telefon görüşmesi kayıt altında. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

"İÇERİDEN 18.09'DAN SONRA KAYIT ALINAMADI"

Amasra'ya kurulan sensörlerde metan oranı yüzde 1,5 değerine ulaştığında sarı ışık yanmakta ve sesli uyarı vermektedir. Merkezi Gaz İzleme Birimi tarafından sistem takibe alınmaktadır. Metan oranı yüzde 2'yi bulduğunda kırmızı alarm devreye girer ve acil durum prosedürü işletilerek çalışanlar tahliye edilir. Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde metan gazı oranı saat 18.05'te yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve elektrik kesilmiştir. Saat 18.09'da ise son kayıp metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Patlama anındaki metan seviyesi Merkezi Gaz İzleme Sistemi'nde ölçülen bu."

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