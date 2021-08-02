Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

BİRÇOK İLDEN KESİNTİ MESAJI GELDİ

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KESİNTİLER SONLANDI

Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır" sözlerinde bulundu.