Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.
İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır" sözlerinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır - Son Dakika