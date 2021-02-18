Son Dakika | Enerji Bir-Sen, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması için dava açtı - Son Dakika

Son Dakika | Enerji Bir-Sen, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması için dava açtı

18.02.2021 11:15
Son Dakika | Enerji Bir-Sen, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması için dava açtı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen Sendikası, kamuda 4/B statüsüyle sözleşmeli olarak istihdam edilen üyesinin 4/A statüsüyle kadroya alınması talebiyle dava açtı.

Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen Sendikası, kamuda 4/B statüsüyle sözleşmeli olarak istihdam edilen üyesinin 4/A statüsüyle kadroya alınması talebiyle dava açtı.

Sendika Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 milyon kamu çalışanı içerisinde yaklaşık 500 binin 4/B statündeki sözleşmeli personel olduğunu vurguladı.

Sözleşmeli personelin işe alımından istihdam edilmesine, yaptığı işten çalıştığı ortama kadar kadrolu personelle aynı durumda olduğunu belirten Tonbul, buna rağmen sözleşmeliler ile kadrolular arasında özlük hakları bakımından büyük farklar bulunduğunu söyledi.

Sözleşmelerinin iş güvencesinin olmamasının, bunlar arasındaki en önemli fark olduğunu vurgulayan Tonbul, şunları kaydetti:

"Sözleşme bittiğinde kurum isterse yenilemeyebiliyor. İş güvencesiz kamu hizmeti kamu görevlisi için büyük bir stres nedeni. Bunun en yakın örneğini son yerel seçimlerde gördük. Bazı belediyeler siyasi gerekçelerle kıyım boyutunda sözleşmeli personeli işten çıkardı. İş güvencesi kamu hizmetlerinin temel direğidir. Bu işleyiş kamu görevlilerine verdiği zarar kadar devleti de yıpratıyor."

"Mevcut sözleşmeliler de öncekiler gibi kadroya alınsın"

Tonbul, sözleşmelilerin sosyal güvenceden gelir vergisine, kademe derece ilerlemesinden görevde yükselme sınavına kadar birçok konuda olumsuzluklara maruz bırakıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda kadrolular ile sözleşmeliler arasındaki mali ve sosyal haklardaki makasın artması mağduriyetlere neden oluyor. Dönem dönem çeşitli gerekçelerle sözleşmeden kadroya geçişler oldu. Önceki sözleşmeliler hangi gerekçelerle kadroya alınabiliyorsa mevcut sözleşmeliler de hakları olan kadroyu almalı. Enerji Bir-Sen olarak yıllardır kadro mücadelesi veriyoruz. Son olarak bu yöndeki talebimizi yargıya taşıdık. Devlet Su İşlerinde 4/B statüsünde üç yıllık görev süresini tamamlayan ve gerekli şartları taşıyan bir üyemizin 4/A statüsüyle kadroya alınması için Ankara İdare Mahkemesinde dava açtık. Bu dava, sözleşmeli personel olarak istihdam edilen arkadaşlarımız için emsal niteliğinde. Burada temel talebimiz sözleşmeli istihdam modelinin kamudan tamamen kaldırılmasıdır."

Memur Sen, İstihdam, Enerji, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Enerji Bir-Sen, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması için dava açtı - Son Dakika


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