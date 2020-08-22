Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Karadeniz'de bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

"FİYATLARIN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ"

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."