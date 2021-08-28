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Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur - Son Dakika

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur

28.08.2021 10:25

Son Dakika: CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yanıt verdi. 10 ilde altın arama faaliyetlerinin sürdüğü söyleyen CHP'li vekil, "Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Türkiye'deki altın rezervleri konusundaki farklı açıklamalara dikkati çekerek, "Türkiye"nin altın rezervi kaç tondur?" diye sordu.

"TOPLAM ALTIN REZERVLERİMİZ BİN 890 TON"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akın'ın önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" açıklamasını yaptı.

4 BİN 500 TONLUK ALTIN REZERVİ ÇIKARILMAYI BEKLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını söyledi. Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezerve ilişkin de konuşan Dönmez, "Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur" bilgisini verdi. (Milliyet)


Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Dönmez, Enerji, Metal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur - Son Dakika Ekonomi


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