Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta Valisi Seymenoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu'na ziyarette bulundu.

Bakan Dönmez, Valilik önünde Seymenoğlu tarafından karşılandı.

Seymenoğlu ile makamında sohbet eden Dönmez'e, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından Dönmez, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.