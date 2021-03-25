Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" - Son Dakika

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

25.03.2021 20:47

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" "Enerji piyasalarımızın derinliği önceki yıllara göre daha da arttı" "Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt dışı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

"Enerji piyasalarımızın derinliği önceki yıllara göre daha da arttı"

"Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt dışı kaynaklı finansman modelinin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğine dikkati çekerek, "Enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, konuşmasında geçmiş yıllarda yaşanan enerji krizlerinden, son 19 yılda enerji alanına yapılan desteklerden ve arz ve talep tarafının oyun dahil olmasının rekabetçi bir oluşturması konularını ele aldı.

Bakan Dönmez, konuşmasının başında 1972'de ortaya çıkan lityum piller, hibrit arabalar, nükleer enerji ve güneş panellerinin yaygınlaşmasından dolayı yenilenebilir kaynaklara ilgi, verimlilik gibi gelişmelerin ortaya çıkması ve 'petrolün sonu geldi' tartışmalarıyla dünyanın daha fazla kömüre yönelmesini hatırlattı.

Dünya'nın yeni bir krizde olup olmadığı sorusunun sorulması gerektiğini belirten Bakan Dönmez, bazı insanların Covid-19 pandemisine iklim krizi bazılarınınsa Covid-19'un bıraktığı geçici hasarların gelir seviyesi ve orta sınıfın direnişiyle sonuçlanabileceğini öngördüğünü belirtti. Dönmez, "Covid-19 dünyada emisyonları azalttı. Hem büyüme küçüldü hem de enerji tüketimleri ve emisyonlar. Gayri safi yurtiçi hasıla düşüşünü emisyon düşüşüyle orantılarsak, bir yayına göre 1 ton CO2 düşürmenin maliyeti 1750 dolar oldu" dedi.

Yeni soğuk savaş konusunun enerji alanında kendini giderek daha çok hissettirdiğini ve hissettireceğine dikkati Çeken Dönmez, "Çünkü daha fazla enerji ithal eden bir Çin var. Sadece enerji değil, metal, gıda, kısaca ne varsa. ve bu durum tüm dünyada fiyatları etkiliyor. Artık sorunların küresel, çözümlerin yerel ve bölgesel olduğu yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Bunu Covid-19 ile mücadeledeki aşı paylaşımı meselesinde de görebiliyoruz" dedi.

Yeni sanayileşme mücadelesinde hiçbir ülkenin geride kalmak istemediğini aktaran Bakan Dönmez, pil teknolojileri, lityum, yenilenebilir, elektrikli arabalar, hidrojen gibi yatırımların çok değerli olduğunu kaydetti.

"Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık"

Bakan Dönmez, ekonomide yeni dengeler oluşurken Türkiye'nin nerede yer alacağı sorusuna cevap vererek, "Sanırım geçtiğimiz senelerdeki gelişmelerden sizler de anlamışsınızdır. Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık" dedi.

"Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden biri olduğuna vurgulayarak, "Bu alandaki teknolojinin gelişimi için YEKA adını verdiğimiz sistemi hayata geçirdik. Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli" ifadelerine yer verdi.

Piyasa tarafında hem arz hem de talep tarafının oyuna dahil olmasıyla çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bakan Dönmez, "Oyuncu sayısının katlanarak arttığı, çok daha fazla katılımcılının yer aldığı bir piyasamız var. Enerji piyasalarımıza duyulan güvenden dolayı bugün piyasa derinliğimiz önceki yıllara göre daha da arttı. Özel sektörün dahil olmasıyla birlikte finansman kanalları da çeşitlenmeye başladı" diye konuştu.

"Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

Yerli sermaye desteğinin yanı sıra bugün yabancı bankaların, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modelinin de yatırımcılar tarafından değerlendirildiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" şeklinde konuştu.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı

Fatih Dönmez, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı         
21:08
Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı         
20:18
Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi         
20:00
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi         
19:29
Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
19:08
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü         
17:21
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 21:18:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei