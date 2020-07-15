Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Son Dakika

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Son dakika güncel haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4'üncü yılına özel "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" sloganıyla ışıklı bir animasyon gösterisi yansıtıldı. Işıklı animasyon gösterisinde 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ışıklı gösteriden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yılı vesilesiyle bir dizi program düzenlediğini bildirdi. Dönmez, "15 Temmuz şehidimiz Cuma Dağ'ın adını verdiğimiz MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettik. Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda ettiler. O gece aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nefretini top, tüfek ve her türlü teçhizatla kusan hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun" dedi.

BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandığını ifade eden Dönmez, "Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Son Dakika
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