Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde buğday hasadı sonrası yangın çıktığını belirterek "Yangında saman balyası yüklenen iki traktör römorku samanlarla birlikte yandı. Yaklaşık 30 dönüm bir alan zarar gördü." diye konuştu.

Karaincirli köyü Değirmenci mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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