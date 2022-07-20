Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

20.07.2022 17:12
Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberler... Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Karaincirli köyü Değirmenci mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde buğday hasadı sonrası yangın çıktığını belirterek "Yangında saman balyası yüklenen iki traktör römorku samanlarla birlikte yandı. Yaklaşık 30 dönüm bir alan zarar gördü." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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