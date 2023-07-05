Enflasyon haziran ayında yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda yüzde 38.21 oldu

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte ilk 6 aylık enflasyon da belirlenmiş oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Öte yandan memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.

EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 20 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ VAR

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.