Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
03.08.2022 10:04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı bir önceki aya göre yüzde 2,37; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,72; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.
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3.08.2022 10:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu - Son Dakika