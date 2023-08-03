Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.
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