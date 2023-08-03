Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

03.08.2023 10:09

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu - Son Dakika
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