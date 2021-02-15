Son dakika! Engelleri aştı hem işinin patronu hem de çocukların "oyuncakçı teyze"si oldu - Son Dakika

Ankara'da bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli Hatice Aydoğan, belediyenin Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde amigurumi kursunu başarıyla tamamladı.

Aydoğan, kendi işini kurarak, çocukların "oyuncakçı teyze"si oldu.

Hatice Aydoğan, Altındağ'ın girişimci kadınları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Amigurumi adı verilen, Japonlara özgü oyuncak yapma sanatını kısa sürede öğrendim. Yaratıcılığımı da katarak kursta kısa sürede hızla ilerledim. Bu kursta bana emek veren değerli hocalarıma, Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne, bizlere cesaret veren Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya ve satış yapmama vesile olan Altın Eller Kadın Kooperatifi'ne çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

En çok oyuncak bebek yapmayı sevdiğini ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çocukları çok seviyorum ve onlar mutlu olsun istiyorum. Çocukları mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Amigurumi sayesinde bedensel engelimi unuttum, moralim düzeldi. Oldukça zor zamanlar yaşamıştım, kötü günleri amigurumi sayesinde atlattım. Oyuncaklar beni mutlu etti, hayata yeniden bağlandım. Kültür merkezindeki arkadaşlarım, hocalarım bana çok destek oldu. Ürünlerimi kazanca dönüştürmeyi başardım. Şimdi hayata daha çok bağlıyım, daha mutluyum."

"Becerilerini maddi kazanca dönüştürmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı kadınların kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Altındağlı kadınların çok becerikli olduğunu aktaran Balcı, "El emeği bizim için çok değerli. Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hatice Hanım'ı da girişimciliği ve yaratıcılığından dolayı tebrik ediyorum. Yaptığı oyuncaklar gerçekten çok güzel, çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Ellerine ve emeklerine sağlık." değerlendirmesini yaptı.