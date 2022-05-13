Son dakika: Engelli dostu adliye binalarıyla adalet hizmetlerine erişim kolaylaşıyor - Son Dakika
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Son dakika: Engelli dostu adliye binalarıyla adalet hizmetlerine erişim kolaylaşıyor

13.05.2022 14:02
Son dakika: Engelli dostu adliye binalarıyla adalet hizmetlerine erişim kolaylaşıyor

Son dakika haberler... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Adalet Bakanlığının adliyelerin engelli dostu olmasına önem verdiğini, Türkiye'nin birçok yerindeki adliyenin erişilebilirlik sertifikasının bulunduğunu bildirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Adalet Bakanlığının adliyelerin engelli dostu olmasına önem verdiğini, Türkiye'nin birçok yerindeki adliyenin erişilebilirlik sertifikasının bulunduğunu bildirdi.

Engelliler Haftası kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başsavcı Karaköse, Bakanlığın 2019'da "erişilebilir adalet hizmetleri" alanında ödül aldığını anımsattı.

Türkiye'nin birçok yerindeki adliyeler gibi Ankara Batı Adalet Sarayı'nın da erişilebilirlik sertifikasının bulunduğunu bildiren Karaköse, adliyeye gelen bir engelli vatandaşın adliye girişinden gideceği ilgili birime kadar kullanabileceği kendilerine ait alanların bulunduğunu kaydetti. Karaköse, adliyeye gelen görme engelli vatandaşlara çıktı almak istemesi halinde Braille alfabesi ile çıktı verildiğini dile getirdi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü personelince engelli vatandaşların adliye girişinde karşılanarak, işlemlerine refakat edildiğini anlatan Karaköse, "Devletimiz tüm kurumlarında olduğu gibi adliyelerde de engelli personel istihdamına önem vermektedir. Ankara Batı Adliyesinde 67 engelli vatandaşımız istihdam edilmiştir." diye konuştu.

Karaköse, adliyeye gelemeyecek durumda olan engellilerin ifadelerinin hakim ve savcılar tarafından ikametlerinde alınabildiğini de kaydetti.

Ankara Batı Adli Destek Hizmetleri Müdürü Songül Tuncay ise 2020'de Ankara Batı Adliyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başladıklarını, başta çocuk, kadın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri yaptıklarını ifade etti. Tuncay, cinsel istismar mağdurlarının da adli görüşme odalarında uzman eşliğinde ifade işlemlerine yardımcı olduklarını dile getirdi.

Engelli vatandaşlar "erişilebilir adalet"ten memnun

Görme engelli vatandaşlardan Samet Eren, adliyenin erişilebilir olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gerektiğinde sorunlarını istedikleri gibi dile getirebildiklerini söyledi. Braille alfabesiyle görme engellilerin adliyede temsil edildiğini, dosyalarını inceleyebildiklerini aktaran Eren, ilgili personele teşekkür etti.

Engelli vatandaşlardan Murat Arslan, yaklaşık 3,5 yıldır Ankara Batı Adliyesinde savcılık talimat bürosunda çalıştığını, adliyedeki çalışma ortamından memnun olduğunu söyledi.

Ankara Batı Adliyesinde engellilerin yanı sıra yaşlı, hamile kişilere de kolay erişilebilirlik imkanlarının bulunduğunu aktaran Arslan, engelli vatandaşların gerektiğinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü personelince yönlendirildiğini sözlerine ekledi.

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Cumhuriyet, Engelli, Ankara, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Engelli dostu adliye binalarıyla adalet hizmetlerine erişim kolaylaşıyor - Son Dakika


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