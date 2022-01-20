Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve ayrıca 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

50 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP'li Engin Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.