Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı, yeniden yargılanacak - Son Dakika

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı, yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için "Hak ihlali" kararı vererekkişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti. Buna göre milletvekilliği düşürülen Berberoğlu yeniden yargılanacak. Ancak vekilliğinin iadesi söz konusu olmayacak.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı, yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu, Dokunulmazlık, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı, yeniden yargılanacak - Son Dakika

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