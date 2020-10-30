Yaralı vatandaş enkaz altından böyle çıkarıldı - Son Dakika

Yaralı vatandaş enkaz altından böyle çıkarıldı
30.10.2020 16:47
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan yaralı vatandaş moloz yığınının arasından böyle çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan yaralı vatandaş moloz yığınının arasından böyle çıkarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalanlar oldu. 4 kişi hayatını kaybederken, ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Canla başla çalışan ekipler göçük altında kalan yaralı vatandaşı kurtardı. Yaralının enkaz altından çıkarılması kameraya böyle yansırken, sedye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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