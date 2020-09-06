Son Dakika | Entegre ve kontrollü üretim kapsamındaki bahçelere mavi bayrak
Son dakika haberi... Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından entegre ve kontrollü ürün yönetimi kapsamında faaliyet gösteren meyve bahçelerine mavi bayrak asılıyor.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından entegre ve kontrollü ürün yönetimi kapsamında faaliyet gösteren meyve bahçelerine mavi bayrak asılıyor.
Entegre ve Kontrollü Üretim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarladan sofraya güvenilir gıda misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kontrolü ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen mücadele yöntem. Entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılması ve pestisit kullanımının kontrolü ile üreticilerin kendi tarla, bağ, bahçe ve serasında mücadele faaliyetlerini yönetecek hale getirmek. Ayrıca doğal dengenin korunması ve pestisit kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanmakta. Bu amaçla Erzincan'da elma bahçelerinde 40 çiftçiye ait 400 dekar alanda entegre ve kontrollü ürün yönetimi kapsamında sürvey çalışmaları devam etmekte olup, bu çiftçilere ait bahçelere bakanlık tarafından gönderilen mavi bayraklar asıldı. Entegre ve kontrollü üretim çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtildi. - ERZİNCAN
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