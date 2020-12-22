Son dakika: EPDK kararları - Son Dakika

Son dakika: EPDK kararları

22.12.2020 09:05
Son dakika: EPDK kararları, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek yıl uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira olacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelecek yıl uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira olacak.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, LPG piyasasında 2021'de uygulanacak gelir payı bedeli ton başına 11,80 lira oldu.

Ayrıca EPDK tarafından, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2021 yılı için işletim gelir tavanı belirlendi.

Bu kapsamda, piyasa işletim gelir tavanı, elektrik piyasası için 169 milyon 785 bin 385 lira, doğal gaz piyasası için ise 7 milyon 945 bin 581 lira olarak uygulanacak.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin gelecek yıl piyasa işletim gelir tavanında öngörülen 5 milyon 129 bin 922 lira 30 kuruş Ar-ge harcama tutarının, söz konusu yılda gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda ise aradaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak şirketin 2023 yılı piyasa işletim gelir tavanında yer alacak Ar-ge harcama tutarından düşülmesine karar verildi.

Öte yandan, 2021'de Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda geçerli birim ücretleri listelendi. Söz konusu karar, 1 ocak 2021'de uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Araştırma Geliştirme, Piyasa, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: EPDK kararları - Son Dakika Ekonomi


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