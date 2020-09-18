Son dakika... EPDK Kurul Üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, ERRA genel kurulunda, yönetim kurulunda boşalan 6 üyelik için 9 ülkeden adaylar yarıştı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Letonya ve Macaristan'ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler aday oldu.

Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, ERRA yönetim kurulu üyeliğine Türkiye'den Ahmet Çağrı Çiçek, Avusturya'dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan'dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya'dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, Letonya'dan Roland Irklis ve Macaristan'dan Pal Sagvari kabul edildi.

Tayland'ın Enerji Düzenleme Komisyonunun tam üyeliğe, Abu Dabi Enerji Dairesi, Cezayir Elektrik ve Gaz Düzenleme Komisyonu, Doğu Afrika Enerji Düzenleyicileri Birliği ile Fransa Enerji Düzenleme Komisyonunun ortak üyeliğe kabul edildiği genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinden Melikidze ERRA başkanlığına, Sagvari ise başkan yardımcılığına seçildi. Böylece, ERRA başkanlığına ilk kez bir kadın seçilmiş oldu.

Çiçek, genel kurulda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği müktesebatıyla hızlı gelişen, dinamik bir enerji piyasasının gereklerini birlikte değerlendirme deneyimi ve farklı kültürel algıları algılayabilme kapasitesiyle EPDK'nin, genişleyen ERRA'nın kapsayıcılığına katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek çok da uzak değil. Küresel salgın hepimizi gelecekte yaşamaya zorladı. Geleceğin dayattığı dönüşümleri ve gelişimleri düzenleyici kurumların dayanışma içerisinde karşılaması ve yönetebilmesi gerekir. ERRA yönetim kurulu üyesi olarak bu vizyon dahilinde çalışacağım."

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Çiçek'in ERRA yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu görev bizim için çok değerli. Çağrı Çiçek kardeşimiz EPDK'yi ve ülkemizi layıkıyla temsil edecektir. Kendisine yürekten başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi misyonuyla çalışan ERRA'nın, 4 kıtadan 34'ü tam üye, 14'ü ortak üye olmak üzere toplam 48 üyesi bulunuyor.