Son Dakika | EPDK Mustafa Başkanı Yılmaz: "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3...
21.12.2020 10:55
Son dakika gündem haberi: EPDK Mustafa Başkanı Yılmaz: "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek"
EPDK Mustafa Başkanı Yılmaz: "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek" - ANKARA
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