Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

EPİAŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulunda 2020 yılına ilişkin mali konular da görüşüldü.

Genel kuruldaki oylamada EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Tancan, enerji piyasalarının sürdürülebilir, öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde çalışması için kurulan EPİAŞ sayesinde Türkiye'de enerji piyasalarının her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Tancan, EPİAŞ bünyesinde spot elektrik ve spot doğal gaz piyasalarının işletilmeye devam ettiğini ve gittikçe büyüyen bir piyasa haline dönüştüğünü vurguladı.

Bu yıl faaliyete alınacak yeni çalışmalara da değinen Tancan şunlar kaydedildi:

"Enerji piyasası dinamikleri ve piyasa katılımcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler hizmeti işletmeye açılmıştır. Piyasamıza derinlik kazandıracak ve katılımcılara risklerden korunma imkanı sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) ürünlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Piyasamıza yeni bir soluk getirecek çevresel piyasalar ürünü olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz."

5,3 milyon lira AR-GE yatırım planı

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde piyasaların aksamadan işletilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını ifade etti.

2020 yılına ilişkin piyasa verilerini de paylaşan Türkoğlu, "Ülkemizdeki elektrik enerjisinin yüzde 40'ından fazlası EPİAŞ'ın işlettiği piyasalarda işlem görmektedir. Bu amaçla piyasalarımızın daha etkin, şeffaf ve katılımcı olması için çalışmalarımızın devam ettiğini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'na (OTSP) da değinerek, "1 Eylül 2018'den itibaren faaliyetlerini sürdüren OTSP, bölgemizde doğal gaz fiyatının serbest piyasada oluştuğu ilk ve tek ülke olma özelliğine sahip. Geçen sene OTSP'de yıllık toplam eşleşme miktarı 2,08 milyar metreküp ile yaklaşık 3 milyar liralık işlem gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

VEP, VGP ve YEK-G sisteminin bu sene açılacağını anımsatan Türkoğlu, "Bu sene açmayı planladığımız vadeli piyasalarla ve YEK-G sistemi ile birlikte 2021 yılının EPİAŞ'ın yılı olacağına inanıyoruz. EPİAŞ olarak yenilikleri takip ediyor ve çalışmalarımızda teknolojik gelişmeleri kullanıyoruz. Bu kapsamda bu sene 5,3 milyon lira tutarında Ar-Ge alanında yatırım yapmayı planlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.