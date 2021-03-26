Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi - Son Dakika

Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi

26.03.2021 22:17
Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

EPİAŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulunda 2020 yılına ilişkin mali konular da görüşüldü.

Genel kuruldaki oylamada EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Tancan, enerji piyasalarının sürdürülebilir, öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde çalışması için kurulan EPİAŞ sayesinde Türkiye'de enerji piyasalarının her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Tancan, EPİAŞ bünyesinde spot elektrik ve spot doğal gaz piyasalarının işletilmeye devam ettiğini ve gittikçe büyüyen bir piyasa haline dönüştüğünü vurguladı.

Bu yıl faaliyete alınacak yeni çalışmalara da değinen Tancan şunlar kaydedildi:

"Enerji piyasası dinamikleri ve piyasa katılımcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler hizmeti işletmeye açılmıştır. Piyasamıza derinlik kazandıracak ve katılımcılara risklerden korunma imkanı sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) ürünlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Piyasamıza yeni bir soluk getirecek çevresel piyasalar ürünü olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz."

5,3 milyon lira AR-GE yatırım planı

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde piyasaların aksamadan işletilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını ifade etti.

2020 yılına ilişkin piyasa verilerini de paylaşan Türkoğlu, "Ülkemizdeki elektrik enerjisinin yüzde 40'ından fazlası EPİAŞ'ın işlettiği piyasalarda işlem görmektedir. Bu amaçla piyasalarımızın daha etkin, şeffaf ve katılımcı olması için çalışmalarımızın devam ettiğini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'na (OTSP) da değinerek, "1 Eylül 2018'den itibaren faaliyetlerini sürdüren OTSP, bölgemizde doğal gaz fiyatının serbest piyasada oluştuğu ilk ve tek ülke olma özelliğine sahip. Geçen sene OTSP'de yıllık toplam eşleşme miktarı 2,08 milyar metreküp ile yaklaşık 3 milyar liralık işlem gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

VEP, VGP ve YEK-G sisteminin bu sene açılacağını anımsatan Türkoğlu, "Bu sene açmayı planladığımız vadeli piyasalarla ve YEK-G sistemi ile birlikte 2021 yılının EPİAŞ'ın yılı olacağına inanıyoruz. EPİAŞ olarak yenilikleri takip ediyor ve çalışmalarımızda teknolojik gelişmeleri kullanıyoruz. Bu kapsamda bu sene 5,3 milyon lira tutarında Ar-Ge alanında yatırım yapmayı planlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Abdullah Tancan, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı         
21:35
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur 'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı         
18:53
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti         
10:53
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 22:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... EPİAŞ 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei