Son dakika: Erbakan, RP ile HDP'ye yönelik tepkileri "iki yüzlülük" olarak değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Erbakan, RP ile HDP'ye yönelik tepkileri "iki yüzlülük" olarak değerlendirdi Açıklaması

25.03.2021 15:19
Son dakika: Erbakan, RP ile HDP'ye yönelik tepkileri

Son dakika politika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kapatmaya karşı olduklarını, ancak 1999'da Fazilet Partisinin başörtülü milletvekili Merve Kavakcı'nın Meclis'ten çıkarılmasına alkış tutanların, bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kapatmaya karşı olduklarını, ancak 1999'da Fazilet Partisinin başörtülü milletvekili Merve Kavakcı'nın Meclis'ten çıkarılmasına alkış tutanların, bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine "en yüksek sesten" tepki göstermelerini "iki yüzlü" ve "samimiyetsiz" olarak değerlendirdi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin görüşlerini paylaşan Erbakan, HDP'nin kapatılmasının, partiye oy veren seçmenin de dolaylı olarak "cezalandırılması ve suçlanması" anlamına geldiğini, bunun da insanların tepkisini çekecek bir durum olduğunu söyledi.

Partinin kapatılmasının Türkiye'nin demokrasi ve yargısının tartışılır hale gelmesine vesile olacağını ve sorunun daha da büyümesine yol açacağını savunan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, partilerin kapatılmasına karşı olduğumuzu, partileri milletin açıp milletin kapatması gerektiğine inandığımızı açık bir şekilde ifade ediyoruz. Eğer bir siyasi hareketle ilgili bir sorun varsa milletimize bu sorun anlatılmalı ve o siyasi hareket siyaset meydanında yenilgiye uğratılmalıdır." diye konuştu.

"Haksızlığa uğrayanın ideolojisine göre tavır takınanların adalet söylemlerinin içi boş"

Avrupa ile Türkiye'deki bazı kesimlerin 1998'de Refah Partisinin (RP) kapatılmasına ve bugün HDP'ye yönelik davaya gösterdikleri tavırlarda büyük çelişkinin bulunduğuna dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Bugün bir HDP milletvekilinin, vekilliğinin düşürülüp Meclis'ten çıkarılması karşısında en yüksek sesten tepki gösteren bazı çevreler, 1999 yılında Fazilet Partisinin başörtülü milletvekiline 'Bu kadına haddini bildirin.' denilerek genel kurul salonundan dışarıya çıkartılması sırasında alkış tuttular. Bu da son derece iki yüzlü, son derece samimiyetsiz bir tavırdır. Haksızlıksa, adaletsizlikse, insan hakkıysa demokrasiyse başörtülü milletvekiline gelince bunlar geçerli değil ama HDP milletvekiline gelince bunlar geçerli. Bu çevrelerin, haksızlığa uğrayanın partisine, ideolojisine ve işlerine gelip gelmemesine göre tavır takınmaları insan hakları demokrasi, hukuk, adalet noktasındaki söylemlerinin içinin boş olduğunu, samimiyetsiz olduklarını, iki yüzlü olduklarını maalesef açık bir şekilde ortaya koymaktadır."

Erbakan, HDP'nin kapatılmasına en çok terör örgütü PKK'nın sevineceğini, terör örgütünün bölge halkına partinin kapatılmasını siyasi çözümün mümkün olmadığının kanıtı olarak sunacağını ileri sürdü.

"Dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş bir zehir"

Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesini "dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş zehir" olarak niteleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Aile yapımızı, yeni nesillerimizi, ahlaki ve manevi dokumuzu doğrudan doğruya tehdit eden bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılması son derece olumlu ve hayırlı bir gelişmedir. İktidarın İstanbul Sözleşmesi yanlışında ısrar etmekten vazgeçmesi, son derece hayırlı bir durumdur. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 1985'te imzaladığı CEDAW doğrultusunda çıkarılan 6284 sayılı kanun başta olmak üzere, aile yapımızı tehdit eden diğer kanunların da düzenlenmesi ve ıslah edilmesi son derece önemlidir. Bunları düzenlemeden sadece sözleşmeden çıkmak yeterli olmaz."

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Refah Partisi, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Erbakan, RP ile HDP'ye yönelik tepkileri 'iki yüzlülük' olarak değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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