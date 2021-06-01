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Son dakika: Erbakan: "Türkiye'nin en zinde teşkilatları olarak seçime girmeye hazırız" - Son Dakika

Son dakika: Erbakan: "Türkiye'nin en zinde teşkilatları olarak seçime girmeye hazırız"

01.06.2021 12:51
Son dakika: Erbakan:

Son dakika habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 Kasım'da büyük kongremiz 40 binden fazla insanla yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 Kasım'da büyük kongremiz 40 binden fazla insanla yapıldı. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlarımız kurulmuş. Bu gün Türkiye'nin en zinde teşkilatları olarak seçime girmeye hazırız" dedi.

Yeniden Refah Partisinin lideri Erbakan, Parti Genel Merkezinde basın açıklaması gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erkem seçim söylentilerine de değinen Erbakan, üçüncü bir ittifakın da söz konusu olabileceğini söyledi.

"Türkiye'de üye sayısı bakımından dördüncü parti noktasında gelmiş olacağız"

Üye sayısı ile ilgili konuşan Erbakan, "Elimizdeki ıslak imzalı üye formları ile birlikte 300 bin civarında henüz sisteme girilmemiş olanlar ve büyük bir hızla pandemiye rağmen bu rakam artıyor. Bu gidişle en kısa sürede İYİ Parti'nin üye sayısını geçerek Türkiye'de üye sayısı bakımından dördüncü parti noktasında gelmiş olacağız. Bu kadar kısa sürede böyle bir neticenin alınması son derece önemli" diye konuştu.

"Erken seçimin Türkiye'nin hayrına olacağını düşünüyoruz"

Yeniden Refah Partisi'nin sandıkta görev yapacak üyelerinin büyük ölçüde belirlendiğini belirten Erbakan, seçime hazır olduklarını belirterek, "Biz modele uygun teşkilat çalışmasını çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. 17 Kasım'da büyük kongremiz 40 binden fazla insanla yapıldı. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlarımız kurulmuş. Bu gün Türkiye'nin en zinde teşkilatları olarak seçime girmeye hazırız. Erken seçimin de Türkiye'nin hayrına olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üçüncü ittifak sinyalleri

Herhangi bir seçim halinde çeşitli söylemleri ortadan kaldırmak için yeni bir ittifak kurulabileceğinin sinyallerini veren Erbakan, "Bir üçüncü ittifak, yani milletimizin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partilerin bir araya gelmesiyle oluşturacağı ittifakın daha etkili olacağını daha önce de ifade etmiştik" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Refah Partisi, Türkiye, Fatih, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Erbakan: 'Türkiye'nin en zinde teşkilatları olarak seçime girmeye hazırız' - Son Dakika


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