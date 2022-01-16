Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Irak'ta 42 yıl önce Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler Erbil'de törenle anıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma törenine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri, üyeleri ile şehit aile ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Bakan Maruf, 16 Ocak 1980'de Türkmenlerin lider kadrosundan 4 önemli ismin haksız yere, sadece Türkmen oldukları için idam edildiğini söyledi.

Türkmen davasında büyük katkıları olan şehitlerin unutulmayacağını vurgulayan Maruf, şunları söyledi:

"Bizim şehitlerimiz hiçbir zaman ölmezler. Onlar her zaman kahramandırlar. Bizim gönlümüzde yaşarlar. Bugün Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli bölgesinde, özellikle de Irak Türkmen Cephesi tarafından anma töreni yapılır. Bu da her zaman şehitlerimizin yanında olduğumuz anlamına gelir."

Etkinlik, sinevizyon gösterisi ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci'yi idam etmişti.

???Türkmen halkı, her yıl 16 Ocak'ta "Şehitler Günü" adı altında anma etkinlikleri düzenliyor.