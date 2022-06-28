Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde üniversiteden atılan öğrenci okulu basarak 2 profesörü öldürdü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil kentinde bulunan Selahaddin Üniversitesi'nde sabah saatlerinde facia yaşandı. Üniversiteden atılan öğrenci, okula dönüş başvurusunun reddedildiğini öğrenince silahla üniversiteyi bastı. Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Kawan İsmail'e 5 kez ateş eden şahıs, daha sonra mühendislik fakültesinden Profesör Dr. İdris Hama'ya saldırdı. Dekan İsmail kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Profesör Hama Han ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 üniversite personeli de yaralandı.

Daha önce de tehdit etti

Vali Hoşnav ayrıca, saldırganın daha önce de dekanı tehdit ettiğini ve suç duyurusu üzerine şahsın tutuklandığını söyledi. Kefaletle serbest bırakılan saldırganın, bugün dava duruşmasına gitmek yerine okulu basarak 2 profesörü öldürdüğü ortaya çıktı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalandığı duyurdu. - ERBİL