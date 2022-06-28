Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü

28.06.2022 13:48
Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde üniversiteden atılan öğrenci okulu basarak 2 profesörü öldürdü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde üniversiteden atılan öğrenci okulu basarak 2 profesörü öldürdü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil kentinde bulunan Selahaddin Üniversitesi'nde sabah saatlerinde facia yaşandı. Üniversiteden atılan öğrenci, okula dönüş başvurusunun reddedildiğini öğrenince silahla üniversiteyi bastı. Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Kawan İsmail'e 5 kez ateş eden şahıs, daha sonra mühendislik fakültesinden Profesör Dr. İdris Hama'ya saldırdı. Dekan İsmail kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Profesör Hama Han ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 üniversite personeli de yaralandı.

Daha önce de tehdit etti

Vali Hoşnav ayrıca, saldırganın daha önce de dekanı tehdit ettiğini ve suç duyurusu üzerine şahsın tutuklandığını söyledi. Kefaletle serbest bırakılan saldırganın, bugün dava duruşmasına gitmek yerine okulu basarak 2 profesörü öldürdüğü ortaya çıktı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalandığı duyurdu. - ERBİL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement