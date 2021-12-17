Son dakika... Erbil'deki sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başladı.

Erbil'de dünden itibaren etkili olan yağış sonrası meydana gelen selde arama kurtarma çalışmaları başladı. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkavt Kareş, Erbil kentini dünden beri etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, hala kayıpların olduğunu ve bu rakamın artabileceğini belirtti. Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Kareş, selin büyük maddi hasara yol açtığını ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını aktardı. Onlarca araç ve tır da sel sularına kapılarak sokaklarda mahsur kaldı, birçok araç birbirine girdi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, yaşanan sel felaketinde yaşanan can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, selden zarar gören vatandaşlara acil yardım edilmesi talimatı verdiğini açıkladı. - ERBİL