Son Dakika: Erciş'te depremde hasar gören hastanenin yerine Ağız Diş Sağlığı Merkezi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gören 4 katlı eski devlet hastanesi yıkılıp, yerine 5 katlı 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor.

Erciş ilçesinde 1962 yılında yapılan devlet hastanesi, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gördü. Bunun üzerine aynı yıl, yeni devlet hastanesinin yapılması için çalışmalara başlandı. Eski hastane binasındaki tıbbi malzemeler de 2018 yılında yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlanan yeni binaya taşındı. Van depreminde büyük hasar gören 58 yıllık binanın dün yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Milletvekili Abdulahad Arvas incelemelerde bulundu. Dün Van'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da müjdesini verdiği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin önümüzdeki yıl hizmete açılması bekleniyor.

'ERCİŞ'E HAYIRLI OLSUN'AK Parti Milletvekili Arvas, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacağını belirterek, "5 bin metrekare kapalı alan üzerine 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ihtiyacımız vardı. Modern, depreme dayanıklı, ısı yalıtımlı ve kaliteli bir inşaat sezonu inşallah yaşayacağız. Bu yıl bitmese de seneye inşallah bitirip, Erciş'e, Ercişliye hayırlı olsun" dedi.Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise Erciş'te eğitim, sağlık, emniyet gibi pek çok alanda yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sağlık Bakanlığı'mızın desteğiyle ve sayın milletvekilimizin takipleriyle birlikte inşallah ilçemize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni kazandıracağız" diye konuştu.