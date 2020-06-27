Son dakika! Erçiş'te toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Son dakika! Erçiş'te toplu taşıma araçları denetlendi

Son dakika güncel haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erciş ilçesinde toplu taşıma araçlarını denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erciş ilçesinde toplu taşıma araçlarını denetledi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçlarını denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Erciş ilçesinde de jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından ilçede denetim yapıldı.

Denetimlerde maske takma, belirlenen kapasitede yolcu taşıma ve toplu ulaşım araçlarında dezenfektan bulundurmanın yanı sıra araç içi temizliği, sürücülerin kılık kıyafetleri, güzergah uyumu ve evrak eksikliği gibi konularda kontroller yapıldı.

Denetimde, ekipler toplu taşıma araçlarında maske takmayan vatandaşlara ve fazla yolcu taşıyan sürücülere cezai işlem uyguladı, güzergaha uymayan ve evrakları eksik olan sürücüleri uyardı.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Erçiş'te toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

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