Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı

15.05.2022 00:43
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Erciş ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT, istihbarat ekiplerince KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik operasyon düzenlendi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde Van merkez, Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen M.Ç., T.G., S.A., N.Ç., E.T., K.S., M.Z.A., U.B., İ.Y. ve İ. Y. isimli 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda 752 gram metamfetamin, 15 gram toz ersar, 24 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 10 şüphelinin Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Mayıs 2022 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, dosya kapsamında ise bugüne kadar toplamda 14 şüphelinin tutuklandı" denildi. - VAN

Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı

YORUMLAR
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Jandarma, Hisarcık, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Erciş'te torbacı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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