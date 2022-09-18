Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

18.09.2022 20:56

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcının üzerine kaya parçaları düştü. 4 buçuk saat sonra ulaşılarak yaralı halde helikopterle hastaneye kaldırılan dağcılardan 2'si hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'de Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü.

4 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI

Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya düştü: 2 ölü, 1 yaralı

2 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Güvenli bir şekilde indirilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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