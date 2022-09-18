Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü.

4 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI

Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.

2 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Güvenli bir şekilde indirilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.