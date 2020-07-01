Son dakika... Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyor - Son Dakika

Erciyes Dağı eteklerindeki 2200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz mevsiminde Erciyes A.Ş. tarafından oluşturulan kamp alanı ile vatandaşların en sık tercih ettiği yerler arasında. Bu yıl hafta sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan kamp alanında çadırlar kuruldu. 4'er kişilik 100 çadırda rezervasyonlar dolma noktasına geldi.
Erciyes'in yoğun talep gören merkezlerden biri olduğunu kaydeden Cıngı, "İnsanlarımız burada çadır kurma vakti kaybetmeden, hazır olan çadırlarda kamp yapabiliyor. Büyük ilgi gören tatil stili haline geldi. Özellikle içinde bulunduğu korona salgını nedeniyle insanlar daha fazla dağlara ve tabiata ilgi göstermeye başladılar. Bu sene daha şimdiden Erciyes'teki çadırlarımızın rezervasyonları neredeyse bitme noktasına geldi. Çok ilgi ve alaka var. Bizler de hükümetin açıklamış olduğu tedbirler kapsamında önlemlerimizi aldık. Çadırları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konumlandırdık. Misafirlerimizin kontrolleri yapılarak kamp alanına alınacak" ifadelerini kullandı.