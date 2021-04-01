KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'nde engelli bireyler, pistte kayak ve snowboard ile kaydı.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen 'Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri', 10'uncu kez 2 bin 200 metredeki Tekir bölgesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 20 engelli, kızak ve snowboard ile pistlerde kaydı. Tekerekli sandalyesinden kalyıp tek bacağı ile snowborad yapan Nazın Eraslan, dikkat çekti. Engelliler, daha sonra farklı bir alanda da ok attı. Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, güzel vakit geçirdi.