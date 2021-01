Son dakika haberleri... Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı kazandık" - Son Dakika

- Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı kazandık"

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş:

"Hangi görevi verirlerse onu yaparım"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Psikolojik açıdan zor bir maçı kazandık" dedi. Güneş, kulüpte kendisine ne görev verilirse verilsin elinden gelenin en iyisini yapacağını da söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Gaziantep ekibi, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, psikolojik açıdan zor bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, kulüpte kendisine ne görev verilirse verilsin elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

"Psikolojik anlamda bir maçı kazandık"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdal Güneş, "Bizim için maçın fiziksel anlamında zorluğundan ziyade psikolojik anlamda bir zorluğu vardı. Biz, iki gün önce bir maç oynadık ve o maçı kaybederek kupadan elendik. Bu maçla kendimizi psikolojik anlamda toparlamamız gerekiyordu. Oyuncularımla sahada çok çalışma şansımız olmadı ama teorik anlamda bireysel konuşmalarla futbolcuları maça hazırlamaya çalıştık. Sonuç olarak da bugün sahada her şeyini veren, maçı çok isteyen 11 aslan ve sonradan giren oyuncularım vardı. Oyucularımın hepsinin çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Maçtan önce planladığımız hemen her şeyi gerçekleştirdik. Bugün iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çünkü karşımızda son iki maçını kazanmış, hoca değişikliği yapmış pozitif bir takım vardı. Buna rağmen takım olarak planladığımız her şeyi yaptık ve maçı kazandık" şeklinde konuştu.

"Hangi görevi verirlerse onu yaparım"

Erdal Güneş, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın ardından yeni hoca arayışlarında herhangi bir gelişme olmadığı ve takımla devam etme durumunun olup, olmadığı ile ilgili soruya ise, "Ben, yıllardır bu kulübün, bu ailenin bir bireyiyim. Bu kulübün ileri gitmesi açısından elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ben burada her göreve hazırım. Benim için bu görev olur, başka bir görev olur hiç hiç fark etmez. Bu kulübün daha iyi yerlere gitmesi için ben elimden geleni yapmaya ve her alanda çalışmaya hazırım. Bu konuda maçtan önce yanımıza gelen, takıma destek veren taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.