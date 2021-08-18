Son dakika... Erdek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Alan idaresindeki 10 E 3608 plakalı otomobil seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak ters döndü. Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil ekiplere haber vermesiyle olay yerine intikal eden itfaiye, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak 112 ekibine teslim etti. Yaralı Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - BALIKESİR