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Son Dakika | Erdem Erkul: Sağlıklı yaşam ve çevresel sorunların çözümü akıllı şehir teknolojisinde gizli - Son Dakika

Son Dakika | Erdem Erkul: Sağlıklı yaşam ve çevresel sorunların çözümü akıllı şehir teknolojisinde gizli

30.06.2021 19:36
Son Dakika | Erdem Erkul: Sağlıklı yaşam ve çevresel sorunların çözümü akıllı şehir teknolojisinde gizli, System.String[]

Son dakika haberine göre AKILLI şehir teknolojileri çevre sorunlarına çözüm olup alamayacağını değerlendiren Dr. R. Erdem Erkul, "Dünya gündemine oturan pandemi bizlere özellikle sağlıklı yaşam ve çevresel sorunlar üzerine 'sıkı önlemler' almamız gerektiğini gösterdi.

AKILLI şehir teknolojileri çevre sorunlarına çözüm olup alamayacağını değerlendiren Dr. R. Erdem Erkul, "Dünya gündemine oturan pandemi bizlere özellikle sağlıklı yaşam ve çevresel sorunlar üzerine 'sıkı önlemler' almamız gerektiğini gösterdi. Peki, bunları nasıl sağlayabiliriz? Bu sorunun cevabı akıllı şehir teknolojilerinde gizli."  dedi.

AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Son günlerde karşımıza sıkça, akıllı şehirleşme projeleri ve süreçlerinin yanı sıra müsilaj, orman yangınları, atık yönetimi, su ve enerji kaynaklarının yönetilmesi gibi konular çıkıyor. Akıllı şehirleşme söz konusu olduğunda, çevre sorunlarına çözümler bulmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak öncelikler arasına girdi. Çünkü Birleşmiş Milletlere göre, 2050'de dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşacağı ve şehirlerde yaşayan nüfus oranının da yüzde 70'i bulacağı tahmin ediliyor. ve bu da şehirlerin ve kaynakların etkin kullanılmazsa risk altında olduğunun göstergeleri arasında kabul ediliyor.

"TEKNOLOJİ ZARURİ BİR İHTİYAÇ HALİNE GELDİ"

Akıllı şehirleşme süreçleri konusunda sektörün öncü teknoloji üreticilerinden olan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul konuyu değerlendirirken özellikle verimlilik konusuna dikkat çekti. Erkul, "Artan nüfus yoğunluğu ve yaklaşık iki yıldır dünya gündemine oturan pandemi bizlere özellikle sağlıklı yaşam ve çevresel sorunlar üzerine 'sıkı önlemler' almamız gerektiğini gösterdi. Peki bunları nasıl sağlayabiliriz? Bu sorunun cevabı akıllı şehir teknolojilerinde gizli. Akıllı şehir teknolojilerini geliştirirken özellikle çevre sorunlarını tersine çevirebilecek fikirler üzerine yoğunlaşıyoruz. Örneğin, orman yangınları ve denizlerimizde meydana gelen değişiklikleri saniyeler içerisinde tespit edebilecek yapay zeka ile zenginleştirilmiş teknoloji ürünleri tasarlıyoruz. Akıllı trafik ve park yönetim sistemleriyle trafik yoğunluğunu yüzde 30 seviyelerinde azaltabiliyor yakıt harcamalarında yüzde 25'in üzerinde verim elde ediyoruz. Yapay zekaya dayalı veri analizi ve karar destek sistemleri sayesinde veriye dayalı tahminlerde bulunarak ivedi önlemler almayı sağlayabiliyoruz. Akıllı enerji yönetimi sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu elde ediyoruz. Diğer pek çok teknolojimizi şehirlerin akıllı önlemler alması için tekrar kurgulayabiliyoruz. Ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması aşamasında, teknoloji zaruri bir ihtiyaç haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

EN ETKİLİ ÇÖZÜM ÜRETİLEN ALANLAR ARASINDA 'ULAŞTIRMA' SORUNLARI GELİYOR

2019 yılında 83,1 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip akıllı şehirler ekosisteminin 2026 yılına kadar 297, milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülürken, akıllı şehirleşme teknolojilerinin en büyük pazarını Amerika, İngiltere ve Singapur oluşturuyor. En büyük akıllı şehir segmenti 'akıllı altyapı teknolojileri' üzerine yoğunlaşmasına rağmen en etkili çözüm üretilen alanlar arasında 'ulaştırma' sorunları geliyor.


- İstanbul
Son Dakika | Erdem Erkul: Sağlıklı yaşam ve çevresel sorunların çözümü akıllı şehir teknolojisinde gizli

Orman Yangınları, Enerji, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erdem Erkul: Sağlıklı yaşam ve çevresel sorunların çözümü akıllı şehir teknolojisinde gizli - Son Dakika


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