Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek - Son Dakika

Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek

11.01.2021 14:30
Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda İstiklal Marşı okunmasına ilişkin yaptığı çağrıya destek verdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda İstiklal Marşı okunmasına ilişkin yaptığı çağrıya destek verdi. Erdemli Belediyesi, Bakan Selçuk'un çağrısına ilçe genelinde saat 10.00'da İstiklal Marşının yayınlanması ve belediye personeli ile marşı toplu olarak okuyarak destek oldu.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan İstiklal Marşının saat 10.00'da tüm ülkede okunması için çağrı yapan Bakan Selçuk'a bir destek de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'dan geldi. Pandemi kurallarına uygun şekilde Belediye çalışanları tarafından kurum önünde toplanılarak okunan İstiklal Marşı, tüm ilçede yankılandı.

Milli ve manevi miraslara sahip çıkmanın her Türk vatandaşının asli görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Tollu, "Uzun süredir okullarımızın kapalı olması münasebeti ile maalesef evlatlarımız, İstiklal Marşı'nı okumaktan mahrum kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde bugün bütün okullarımızda özlemle, hasretle, şanla, şerefle İstiklal Marşımızı okuduk. Biz de Milli Eğitim Bakanımızın bu düşüncesinden hareketle Erdemli Belediyesi olarak, belediye personelimizle birlikte aynı saatte aynı zaman diliminde gururla, şanla, şerefle İstiklal Marşımızı hep birlikte okuduk" dedi. - MERSİN

Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek
Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek
Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek

İstiklal Marşı, Ziya Selçuk, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk'a destek - Son Dakika


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