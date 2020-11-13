Erdemli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik eğitimi verdiği öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilkokullardaki öğrencilerle bir araya gelerek, trafikte dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'un eşi Ece Başol'un da katıldığı etkinlikte, öğrencilere kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çanta hediye edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Erdemli'de polisten öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika