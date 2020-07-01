Son dakika! Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor - Son Dakika

Son dakika! Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor

Son dakika haberlerine göre Erdemli Belediyesince, ilçede eş zamanlı çalışma yürüterek birçok mahallede yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Erdemli Belediyesince, ilçede eş zamanlı çalışma yürüterek birçok mahallede yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenpınar Mahallesi'nde malzemeli bakım, Fakılı Mahallesi'nde yol bakım, Koyuncu Mahallesi Börteçine Sokakta sathi kaplama asfalt, Toros Mahallesi'nde yol genişletme ve yapım çalışmaları ile Üçtepe Mahallesi'nde asfalt temel yapım çalışmaları yürütülüyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri ilk günden beri, altyapı noktasında yaşanan sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Büyük oranda da bunu başardık. Bir bölgede öncelikle altyapı sorunlarını çözmezseniz, ekonomik kalkınmadan turizmi canlandırmaya kadar yapılması gereken projeleri hayata geçirmeniz mümkün olmaz. Gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerde, Erdemli sevdasıyla yola çıktık. Dün olduğu gibi bugün de yarın da en iyi hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yoğun bir şekilde çalışarak, bu hizmetleri Erdemli' nin dört bir tarafında sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Esenpınar, Erdemli, Üçtepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

23:46 İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti 23:37 Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
14:41
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 00:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]