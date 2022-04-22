Son Dakika | ERDOĞAN: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | ERDOĞAN: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR (1)

22.04.2022 14:25
Son Dakika | ERDOĞAN: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR (1)

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamında bir harekat. Son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla da yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" diye konuştu. "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek" diyen Erdoğan,  "Durmadan usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin  sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz.  Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Bursa'daki patlama) Şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum' Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Bursa'daki patlama) Şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum'

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Şehit, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ERDOĞAN: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR (1) - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Evi küle döndü: Hem şaşırdı hem görüntüledi
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'deki fabrikada direnen Ukraynalı askerlerden ilk görüntü
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:46:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | ERDOĞAN: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3 ŞEHİDİMİZ VAR (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement