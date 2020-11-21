Son dakika! Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı: (2) - Son Dakika

Son dakika! Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı: (2)

21.11.2020 15:21
Son dakika! Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı: (2), System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Böylesine kutlu bir davada asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamayacağını belirten Erdoğan, kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonunun hüsran olduğunu söyledi.

Kendilerinin sadece milletin hizmetkarlığına talip olduklarını vurgulayan Erdoğan, milletin de AK Parti'ye olan teveccühünün artarak devam ettiğini dile getirdi.

Başlattıkları gönül seferberliğiyle üye sayılarını 11 milyon 200 binin üzerine çıkardıklarını belirten Erdoğan, kadın ve gençlik kollarının üye sayılarında da tarihlerinin en yüksek seviyelerini yakaladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız her yıl 1 milyon yeni üyeyi saflarımıza katarak milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirmektir. Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "Yeni bir dönem başlattık"

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını, önlerine çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin önünde set kuramayacaklarını görenlerin, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüklerini, Türkiye'yi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkardıkça kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı da içeride birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, dışarıda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik.

Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi sahillerimize hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da bir başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.

Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, vadedecek hiçbir projesi, ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Buna karşılık biz önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık."

Erdoğan, ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmemeyi, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnememeyi, kimsenin meşru duruşunu bozmamayı amaçladıklarını dile getirerek, dostları ve müttefikleriyle daha güçlü iş birliği halinde olmak istediklerini vurguladı.

"Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkiler olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle iş birliğimizi geliştirme arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.

Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene üç-beş adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti olarak, hükümet olarak, Meclis grubu olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin."

(Bitti)

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı: (2) - Son Dakika
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